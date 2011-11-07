Сталинобус колесит Севастополем

Автобус с изображением Сталина курсирует на одном из городских маршрутов Севастополя в рамках акции «Автобус Победы», посвященной 70-летию парада советских войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.

«Акция посвящена одному из важнейших событий периода Великой Отечественной войны, когда войска, ушедшие с парада на фронт, одержали победу в битве под Москвой. Относительно того, что там (на коллаже из фотографий) Сталин, то он читал речь, которая воодушевила наши войска. Сталин просто присутствует в коллаже, никакой политики, рекламы коммунистических партий, рекламы Сталина тут нет», - сказал УНИАН координатор проведения акции в Севастополе Борис РОЖИН.

По его словам, акция проводится «блогерами и различными людьми», а изготовление коллажа обошлось в несколько тысяч гривен. «Сумма не разглашается, деньги собираются в общий котел в странах СНГ, то есть, деньги - исключительно народные пожертвования, никакие партии, крупные компании нас не спонсируют», - отметил РОЖИН.

«Мы заплатили частной рекламной фирме. В акции участвует частный перевозчик, в рамках рыночных отношений мы разместили рекламу на его машине. Сколько он с нею должен проездить, точно не скажу, но будет ездить не только 7 ноября», - добавил координатор акции.

Акция «Автобус Победы» проводится также в нескольких городах России.