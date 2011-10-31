5 санаториев украли 28 млн. грн.

Прокуратура Крыма в понедельник возбудила уголовное дело по факту незаконных имущественных и финансовых операций должностных лиц пяти санаторно-курортных учреждений сети «Укрпрофздравница», расположенных на юге полуострова, которые причинили государству более 28 млн. грн. ущерба, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По ее информации, доход здравниц был перечислен в этом году на счета фирм с признаками фиктивности.

Махинации нанесли ущерб «Укрпрофздравнице» и Фонду соцстрахования по временной утрате трудоспособности.

Дело завели по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям.

Названия санаториев прокуратура не сообщила.

Напомним, ведомство проводит массовые проверки деятельности «Укрпрофздравницы», которая объединяет около 80 санаторно-курортных учреждений в регионах страны.