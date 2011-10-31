Симферополь потратил 14 млн. грн. на ремонт одной улицы

Ремонтные работы на улице Горького в Симферополе, расположенной в центральной части города, обошлись в 14 млн. грн. из государственного и городского бюджетов, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

В понедельник улицу открыли после реконструкции, которую начали весной.

Отремонтированы фасады зданий, находящихся в коммунальной и частной собственности, заменены коммуникации, оборудован автоматический полив газонов, проезжая часть расширена на метр, установлено новое освещение. На улице высадили почти 200 молодых деревьев и 400 декоративных кустарников, сообщил пресс-центр городского совета Симферополя.

«Это первая улица в историческом центре Симферополя, которую мы комплексно реконструировали. В плане следующего года еще две - имени Карла Маркса и Пушкина», - сказал мэр Виктор АГЕЕВ.

Он сообщил также, что, как планируется, в выходные автомобильного движения на улице Горького не будет. «Это позволит проводить развлекательные мероприятия, концерты, да и просто прогуливаться по ней жителям Симферополя», - сказал АГЕЕВ.