У донецких просят забрать 5 га стоимостью 30 млн. грн.

Прокуратура просит Хозяйственный суд Крыма забрать у застройщика, одной из донецких фирм, почти пять гектаров земли в Феодосии стоимостью 30 млн. грн., поскольку компания не платит за аренду участка с момента его получения - с 2008 года, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

Прокуратура Феодосии предъявила иск в суд о расторжении договора аренды.

«Основанием для принятия мер гражданско-правового реагирования стало невыполнение застройщиком своих обязательств. Прокуратура просит суд взыскать с ответчика задолженность по арендной плате - 1,8 млн грн. - и обязать пользователя вернуть участок громаде», - говорится в пресс-релизе.