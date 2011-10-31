У донецких просят забрать 5 га стоимостью 30 млн. грн.
13:00, 31 октября 2011Крым
0
Фирма не платит за аренду
Прокуратура просит Хозяйственный суд Крыма забрать у застройщика, одной из донецких фирм, почти пять гектаров земли в Феодосии стоимостью 30 млн. грн., поскольку компания не платит за аренду участка с момента его получения - с 2008 года, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
Прокуратура Феодосии предъявила иск в суд о расторжении договора аренды.
«Основанием для принятия мер гражданско-правового реагирования стало невыполнение застройщиком своих обязательств. Прокуратура просит суд взыскать с ответчика задолженность по арендной плате - 1,8 млн грн. - и обязать пользователя вернуть участок громаде», - говорится в пресс-релизе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter