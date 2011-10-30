"Динамо" теряет очки в Крыму

Завершился матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу "Таврия" (Симферополь) - "Динамо" (Киев). Забитых голов в этом поединке, несмотря на все усилия обеих команд, зрители не увидели. Счет 0:0. Киевляне же доигрывали поединок вдевятером - за какую-то минуту в конце игры красные карточки увидели Ярмоленко (вторая желтая) и Милевский (за разговоры с арбитром).

Ранее в воскресенье сыграли Заря" и "Волынь". Результат матча в Луганске - 0:2. Голы: Майкон 66, Бута 95.