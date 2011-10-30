«Крымский Титан» нарастит мощность

Завод «Крымский Титан» (Армянск, Крым) планирует увеличить выпуск двуокиси титана почти вдвое, со 105 до 200 тысяч тонн, к концу 2014 года, заявил Дмитрий ФИРТАШ - председатель совета директоров группы компаний Group DF, владеющей 90% акций компании OstChem Holding AG, которая контролирует 50%-1 акция предприятия.

«Сегодня "Крымский титан" производит 105 тысяч тонн двуокиси титана… Рассчитываем, что завод выйдет на 200 тысяч», - сказал бизнесмен в воскресенье журналистам в Симферополе.

По словам ФИРТАША, предприятие сможет существенно увеличить мощность после строительства третьего цеха по производству двуокиси титана в течение ближайших трех лет. Стоимость объекта бизнесмен оценивает в 220-250 миллионов долларов.

Он сообщил также, что нарастить объемы производства позволит цех по выпуску серной кислоты. Окончание стройки ожидается в марте 2012 года, в объект вложено 100 миллионов долларов. «Благодаря этому (комплексу) мы снимем достаточно большое экологическое давление - у нас были старые советские цеха. А физически это дало возможность строить третий цех "Титана"», - сказал ФИРТАШ.

ЗАО «Крымский Титан» - предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.