Фирташ подкинет $25 миллионов на развитие Армянска

Глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ заявляет о готовности инвестировать 200 млн. грн. в развитие социальной инфраструктуры Армянска (Крым), где находится контролируемый им завод «Крымский Титан».

«Мы сегодня рассмотрели четыре проекта. Первый - это водоснабжение. Второе - канализация. Также мы профинансируем ремонт школ и детских садов. Четвертый проект - это ремонт крыш жилых домов, подъездов, лифтов», - сказал ФИРТАШ в воскресенье журналистам в Симферополе после встречи с первым заместителем председателя Совета министров Крыма Павлом БУРЛАКОВЫМ.

Бизнесмен рассчитывает, что город преобразится к 2015 году.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

Завод является градообразующим предприятием Армянска.