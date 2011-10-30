Фирташ не хочет "ни в какие партии регионов"
16:25, 30 октября 2011Крым
0
Бизнесмен открещивается от политики
Глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ не планирует вступать в ряды Партии регионов и участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
«Я не буду избираться в депутаты... В никакие партии регионов я вливаться не буду», - сказал бизнесмен, отвечая на вопросы журналистов в воскресенье в Симферополе.
По словам ФИРТАША, бизнес и политика - две разные вещи.
«Я не занимаюсь политикой», - подчеркнул бизнесмен.
ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter