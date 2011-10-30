Фирташ не хочет "ни в какие партии регионов"

Глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ не планирует вступать в ряды Партии регионов и участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

«Я не буду избираться в депутаты... В никакие партии регионов я вливаться не буду», - сказал бизнесмен, отвечая на вопросы журналистов в воскресенье в Симферополе.

По словам ФИРТАША, бизнес и политика - две разные вещи.

«Я не занимаюсь политикой», - подчеркнул бизнесмен.

ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.