В Крыму появятся англоязычные указатели для туристов

В Крыму появятся таблички и указатели туристических маршрутов на английском языке, заявил заместитель председателя Совета министров Крыма - министр курортов и туризма автономии Георгий ПСАРЁВ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

По словам министра, установка таких указателей предусмотрена в рамках подписанного с Евросоюзом технического задания по развитию туризма. «Одним из его пунктов будет являться установка указателей или маркировка уличных маршрутов на английском языке», - сказал ПСАРЁВ.

Совмин в августе подтвердил проект техзадания программы ЕС «Поддержка совместной инициативы о сотрудничестве в Крыму». Развитие туризма в регионе является одним из трех компонентов программы. Объем финансирования, предоставленный Евросоюзом в рамках реализации проекта в течение трех лет - с 2012 по 2014 год, составляет 5 млн. евро.