"Залив" построил судно для норвежской Ulstein

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) изготовил корпус судна Polarcus Adira по заказу норвежской компании Ulstein Design AS, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Судно предназначено для сейсморазведки и геофизических исследований шельфа арктических и субарктических морей.

Его длина составляет 92 м, ширина - 21 м, дедвейт - 4350 тонн, спусковой вес корпуса - 1865 тонн.

В пятницу судно вывели из дока.

Открытое акционерное общество «Судостроительный завод "Залив"» в декабре 2010 года подписало контракты на строительство шести судов общей стоимостью около 20 млн. евро. Заказчиками стали компании Ulstein (Норвегия) и Bodewes (Голландия).

Завод специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного дедвейта и назначения.

«Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ» и контролируется группой банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.