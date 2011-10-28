35 человек лишились квартир из-за пожара в двухэтажке в Крыму
11:54, 28 октября 2011Крым
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Пламя "сожрало" 400 "квадратов"
35 человек остались без квартир из-за пожара в двухэтажном жилом доме в южнобережном поселке Береговое в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Вызов поступил в МЧС 27 октября, около 11.30.
Тушить возгорание выехали пять пожарных автомобилей и четыре водовозки.
Укротить пламя в сборно-щитовом строении на железных балках спасателям удалось лишь к 20.00.
Площадь пожара, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание, составила более 400 квадратных метров. В доме сгорели 12 квартир.
Погорельцев временно разместили в детсаду. Местные власти ищут для них жилье.
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