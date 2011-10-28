5 клерков украли у клиентов два миллиона гривен

Возбуждено уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело против пятерых сотрудников симферопольского управления крымского филиала "Инпромбанка" по подозрению в присвоении почти двух миллионов гривен клиентов в 2006-2009 годах, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. По данным ведомства, начальник отделения коммерческого банка организовал преступную группу из числа служащих финучреждения. Организатор "банды" арестован. Дело возбуждено по части 5 статьи 191 УК - присвоение имущества, совершенное организованной группой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter