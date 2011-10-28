Маски-шоу в "Керчьгазе": налоговая открыла дело

Налоговая возбудила дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами открытого акционерного общества «Керчьгаз» (Керчь, Крым), сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы в Крыму.

Сотрудники налоговой милиции изъяли бухгалтерские документы, информационные носители, имеющие отношение к расследованию дела.

Следственные мероприятия были санкционированными, подчеркивают налоговики.

При этом в пресс-релизе говорится, что газовики сообщили СМИ о «маски-шоу» и «явном рейдерском захвате» «Керчьгаза».

«Подобные заявления от коммерческих структур типичны в таких ситуациях, - подчеркнули в налоговой. - Сотрудники налоговой милиции действовали строго в соответствии с требованиями УПК Украины, при проведении мероприятий не парализовали работу предприятия и вели себя корректно».

Сумма налогов, которые не заплатил «Керчьгаз», в сообщении не указывается.

По информации ТРК «Бриз», 27 октября работа «Керчьгаза», монопольно поставляющего в Керчь природный газ, была парализована ворвавшимися в помещение людьми в камуфляже с автоматами, а здание полностью блокировано.

Председатель наблюдательного совета «Керчьгаза» Дмитрий ДРОЗДЮК сообщил, что налоговая милиция произвела выемку документов, касающихся приватизации предприятия. Председатель набсовета назвал это рейдерским захватом, причиной которого он считает отказ «Керчьгаза» заключать договор о прямых поставках газа в керченские котельные.