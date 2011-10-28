Керченский рыбпорт переплатил за ГСМ 400 тысяч гривен

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело о закупке Керченским морским рыбным портом горюче-смазочных материалов по завышенным ценам, ущерб составляет 400 тысяч гривен, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

Предприятие закупило ГСМ в первом полугодии.

Дело возбуждено по ч.2 ст.364 УК Украины в отношении должностных лиц рыбпорта.

Портовикам инкриминируют злоупотребление служебным положением при осуществлении тендерных закупок.

Керченский морской рыбный порт создан в 1949 году. Его площадь составляет более 19 га; акватория - 32 га. Причальная линия состоит из 7-ми причалов, они оборудованы железнодорожными подъездными путями общей протяженностью более 5 километров.

Порт занимается перевалкой нефти и нефтепродуктов, сжиженного газа, скоропортящихся продуктов; перевалкой и хранением зерна; приемом мусора; экспедированием и агентированием.