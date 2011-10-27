Персонал курортных учреждений Крыма отучат от хамства

Персонал курортных учреждений Крыма будут обучать европейскому сервису обслуживания, это предусмотрено программой развития и реформирования рекреационного комплекса региона на 2012-2013 годы, сообщила пресс-служба Совета министров республики.

«В рамках программы состоялось подписание гранта с Евросоюзом, основной задачей которого является развитие туристической отрасли. Одним из пунктов этого гранта - создание учебного центра на базе одного из крымских институтов, где будут проходить обучение специалисты разного плана», - сообщил министр курортов и туризма автономии Георгий ПСАРЁВ.

В программе определены восемь основных проблем рекреационного комплекса Крыма. Общий объем финансирования программы за два года составит порядка 158 млн. грн. Из них 70,3 млн. грн. - за счет республиканского бюджета, местные бюджеты - 18,8 млн. грн., прочие источники - 29,1 млн. грн. Кроме того, в программе заложено около 40 млн. грн. финансирования проекта ЕС по развитию туризма программы поддержки совместной инициативы по сотрудничеству в Крыму.