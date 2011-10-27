Инвалидам вернули льготы при оплате за коммуналку

Верховный совет Крыма ввел льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги нетрудоспособным инвалидам второй группы, инвалидов с нарушениями зрения и слуха, инвалидам до 18 лет с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за таким ребенком, сообщил пресс-центр крымского парламента.

«Такие льготы действовали в автономии с 1994 года, однако с 1 января текущего года в связи с экономическим кризисом и нехваткой средств в бюджете, выплаты были упразднены», - сообщил пресс-центр парламента Крыма.

ВС Крыма 26 октября внес изменения в Программу социальной защиты и занятости населения Автономной республики Крым на 2011-2013 годы.

37 тысяч инвалидов получат скидку при расчетах за электричество, газ, тепло- и водоснабжение, водоотведение, квартплату в размере 50% от суммы платежа. При этом расходы на компенсацию поровну делят между собой государственный и республиканский бюджеты.

Кроме того, льготные категории граждан наряду с государственной компенсацией при приобретении твердого топлива (на сегодняшний день она составляет 700 гривен) получат 100, 150 и 200 гривен (в зависимости от группы инвалидности) из бюджета Крыма.