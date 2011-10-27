4 сотрудника "Черноморнефтегаза" умыкнули 85 тысяч литров газа

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по факту незаконной откачки в апреле этого года 85 тысяч литров газового конденсата четырьмя сотрудниками, работавшим на Глебовском управлении добычи газа государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь), сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«По расчетам специалистов, газодобывающей компании причинено более 650 тысяч гривен ущерба», - говорится в пресс-релизе.

Четырем работникам предъявили обвинение по ч.5 ст.191 (растрата имущества в большом размере или совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Дело расследовало крымское управление Службы безопасности Украины.

«Черноморнефтегаз» занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины».