Таксист-грабитель с юробразованием заминировал мэрию Евпатории

Сотрудники милиции задержали жителя Евпатории, который в начале этой недели сделал по телефону ложное сообщение о минировании Евпаторийского городского совета, - он имеет высшее юридическое образование, правда, сейчас занимается частным извозом, сообщила пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму.

«29-летний мужчина полностью признал свою вину. На допросе он пояснил следователю, что сообщил о ложном минировании ради шутки», - говорится в пресс-релизе.

За «шутку» ему грозит штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет. Кроме того, телефонному «террористу» придется возместить материальные убытки, связанные с нарушением нормального режима работы как исполкома, так и всех служб, принимавших участие в эвакуации госслужащих.

Ранее евпаториец привлекался к уголовной ответственности за грабеж.