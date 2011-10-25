Двое постояльцев мини-гостиницы вскрыли вены в Крыму

Мужчина и женщина покончили с собой, вскрыв вены в номере мини-отеля в крымском городе Саки. Трагедия произошла неделю назад, но милиция сообщила о ней только во вторник.

Крымчане жили в мини-гостинице несколько дней. Постояльцы почти не выходили на улицу, заказывали еду в номер и расплачиваясь наличными.

«Причиной для беспокойства персонала стало суточное отсутствие заказов пищи. Зная, что мужчина и женщина не покидали территории отеля, хозяева решили проверить все ли в порядке у жильцов», - говорится в пресс-релизе Главного управления МВД в Крыму.

Когда на стук никто не ответил, работники гостиницы открыли дверь запасным ключом и обнаружили 34-летнюю женщину и 35-летнего мужчину мертвыми.

Правоохранители выяснили, что пара злоупотребляла алкоголем. В июле женщина родила дочь и получила денежное пособие от государства. В начале октября сотрудники службы криминальной милиции по делам детей направили девочку в больницу на обследование. Ребенок слабо реагировал на внешние раздражители. Решался вопрос о лишении женщины родительских прав.