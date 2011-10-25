Суд обязал кооператив освободить самовольно занятый гектар у моря

Хозяйственный суд Крыма обязал обслуживающий кооператив "Рідна Україна" освободить самовольно занятый гектар земли на берегу Черного моря в поселке Партенит неподалеку от Алушты, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Участок находится в 100-метровой зоне моря.

"Суд удовлетворил иск Симферопольского межрайонного природоохранного прокурора об освобождении земли. Ответчик также обязан возместить ущерб, причиненный самовольным занятием участка", - говорится в пресс-релизе.

Спор за землю продолжается уже несколько лет. Высший хозяйственный суд Украины в 2010-м вернул дело на повторное рассмотрение в Хозсуд Крыма.

Напомним, Хозяйственный суд Крыма в конце сентября обязал фирму "ВестИстГруп" снести 35 домиков для проживания и оздоровления, самовольно построенных на 1,5 гектарах у моря в Алупке.