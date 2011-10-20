Украина хочет от России перечень вооружения кораблей флота

Министр обороны России не смог подписать в Киеве соглашение о замене кораблей Черноморского флота на новые. Причина - несогласованность режима осмотра кораблей

Предполагалось, что в ходе поездки Анатолия Сердюкова в Киев российский министр ообороны и его украинский коллега Михаил Ежель подпишут документ, определяющий, в каком режиме и на каких условиях Черноморский флот России сможет обновить старые боевые корабли, а так же список этих кораблей и наземного вооружения, которое Россия хочет поставить на Cевастопольскую базу.

Однако по итогам встречи с украинским коллегой ни один документ подписан не был. По словам представителям Минобороны Украины, стороны лишь "согласовали" эти документы и приготовили к подписанию на межгосударственной комиссии России и Украины, заседание которой намечено на конец октября-начало ноября.

Официальные представители Минобороны оказались недоступны для комментариев. Сам министр на брифинге после переговоров высказался уклончиво: "Еще есть неурегулированные вопросы, в частности по замене устаревших вооружений и боевой техники".

Источник в военно-политических кругах, знакомый с содержанием переговоров Сердюкова и Ежеля, рассказал, что главной причиной, по которой документы по перевооружению флота не были подписаны, стала несогласованность по доступу Украины к информации о вооружении новых кораблей.

- Украина хочет, чтобы Россия согласовывала с ней каждый шаг, предоставляла полный перечень вооружения новых кораблей, заключала контракты на их обслуживание с украинскими судоремонтными предприятиями. То же касается наземной техники, береговых систем, авиации. Россия же хочет оставить флот более независимым от решений украинских партнеров, - пояснил собеседник.

По его словам, условия замены боевых кораблей сейчас целиком зависят от других договоренностей России и Украины в военной сфере, в том числе по закупкам российской техники, по использованию украинского комплекса НИТКА и даже по поставкам в Россию украинских самолетов Ан-70.

- Многие из этих вопросов не могут быть решены на уровне министров обороны, - пояснил источник.

В то же время он подчеркнул, что Россия планирует решить вопрос о замене корабельного состава Черноморского флота "в максимально корректном режиме"

- Это базирование на территории другого государства. Украина должна четко понимать, какой потенциал находится на ее территории. Разумеется, ни о каком ядерном оружии речь не идет, - пояснил представитель военно-дипломатических кругов.

В штабе Черноморского флота "Известиям" рассказали, что для новых кораблей придется перестроить причалы, и это тоже должны будут одобрить украинские власти. Кроме того, цены, которые Украина просит за обслуживание российских кораблей на своих заводах, черноморцы считают завшенными.

О радикальном обновлении состава Черноморского флота заговорили летом 2010 года. До 2020 года флот должен получить 6 фрегатов проекта 1135.6 (в том числе три - до 2014 года), 5-6 подводных лодок проекта 636М, такое же число корветов проекта 20385 (до 2017-18 года) и порядка 10 малых ракетных и малых артиллерийских кораблей нового поколения.

К 2025-2030 годам планирует довести численность современных кораблей Черноморского флота до 35-40.

Известия