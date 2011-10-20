Украинца смыло в море в Крыму
11:15, 20 октября 2011Крым
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Львовянин смотрел на шторм
Волна сбила жителя Львовской области с пирса в море на южном берегу Крыма, украинец погиб, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел в поселке Парковое 19 октября. "Волна сбила с ног мужчину, он упал в море и самостоятельно выбраться из воды не смог", - говорится в пресс-релизе.
Волнение моря было 3-4 балла, температура воды - плюс 16 градусов.
Водолазы нашли тело 34-летнего мужчины и доставили его на берег.
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