Украинца смыло в море в Крыму

Волна сбила жителя Львовской области с пирса в море на южном берегу Крыма, украинец погиб, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в поселке Парковое 19 октября. "Волна сбила с ног мужчину, он упал в море и самостоятельно выбраться из воды не смог", - говорится в пресс-релизе.

Волнение моря было 3-4 балла, температура воды - плюс 16 градусов.

Водолазы нашли тело 34-летнего мужчины и доставили его на берег.