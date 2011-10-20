Пассажиры экстренно севшего в Крыму "Боинга" улетели в Россию

Пассажиров «Боинга-767» авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс «Хургада - Санкт-Петербург» и экстренно севшего вечером 19 октября в Симферополе из-за неполадок, забрали в Петербург два самолета, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Они вылетели в Россию в четверг рано утром.

Совершивший вынужденную посадку «Боинг» осматривают авиатехники.

На борту самолета, летевшего из Египта, находились 277 пассажиров и семь членов экипажа. Он совершил вынужденную посадку в симферопольском аэропорту в среду, около 20 часов. По одним данным, у «Боинга» отказал правый двигатель, по другим - нарушена работа системы электроснабжения. Росавиация расследует причины аварийной посадки.