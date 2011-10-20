Пассажиры экстренно севшего в Крыму "Боинга" улетели в Россию
10:12, 20 октября 2011Крым
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Двумя самолетами
Пассажиров «Боинга-767» авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс «Хургада - Санкт-Петербург» и экстренно севшего вечером 19 октября в Симферополе из-за неполадок, забрали в Петербург два самолета, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Они вылетели в Россию в четверг рано утром.
Совершивший вынужденную посадку «Боинг» осматривают авиатехники.
На борту самолета, летевшего из Египта, находились 277 пассажиров и семь членов экипажа. Он совершил вынужденную посадку в симферопольском аэропорту в среду, около 20 часов. По одним данным, у «Боинга» отказал правый двигатель, по другим - нарушена работа системы электроснабжения. Росавиация расследует причины аварийной посадки.
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