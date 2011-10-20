Радиоактивный брелок нашли в аэропорту в Крыму
10:00, 20 октября 2011Крым
1
"Фонил" в 30 раз больше, чем надо
Радиоактивный брелок для ключей нашли сотрудники таможни вечером 19 октября на территории аэропорта «Симферополь», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Специалисты измерили радиационный фон дозиметром-радиометром, он превышал норму в 30 раз.
«Измерения в метре от брелка показали 20,25 мкР/час, в 30 сантиметрах - 60 мкР/час», - говорится в пресс-релизе.
Опасный предмет находится на специализированном складе таможенной службы аэропорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter