Радиоактивный брелок нашли в аэропорту в Крыму

"Фонил" в 30 раз больше, чем надо

Радиоактивный брелок для ключей нашли сотрудники таможни вечером 19 октября на территории аэропорта «Симферополь», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Специалисты измерили радиационный фон дозиметром-радиометром, он превышал норму в 30 раз. «Измерения в метре от брелка показали 20,25 мкР/час, в 30 сантиметрах - 60 мкР/час», - говорится в пресс-релизе. Опасный предмет находится на специализированном складе таможенной службы аэропорта.

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