Лайнер Discovery зашел в Севастополь

Последний в круизном сезоне-2011 лайнер - Discovery под флагом Бермуд длиной почти 169 метров - зашел в среду в Севастополь, сообщила пресс-служба Севастопольского морского торгового порта.

«Этому теплоходу выпала честь не только закрыть сезон, но и дать старт новому. Лайнер станет первым иностранным пассажирским судном, которое посетит Севастополь в 2012 году», - говорится в пресс-релизе.

Ориентировочно, Discovery зайдет в Севастополь 22 апреля.

В нынешнем году город посетили 38 иностранных лайнеров и 73 теплохода типа «река-море» с 25 тысячами туристов. В основном, это европейцы и американцы. Туристы из Азии и стран ближнего зарубежья пока настороженно относятся к морским вояжам, да и финансовое положение не позволяет им тратить деньги на дорогой отдых.