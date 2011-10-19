Хотел покурить - оказался на том свете

Электрик погиб во время перекура, упав с третьего этажа здания политехнического техникума в Феодосии, сообщил в среду пресс-центр крымского управления Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности.

«Свидетельница инцидента рассказала, что работник вылез на внешний подоконник, чтобы покурить», - говорится в пресс-релизе.

50-летний мужчина выпал из окна кабинета математики.

Госгорпромнадзор создал комиссию по расследованию несчастного случая.