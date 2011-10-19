Подземные склепы Керчи покажут экскурсантам. Приглашают не всех

Керченский историко-культурный заповедник разработал новый эксклюзивный экскурсионный маршрут под названием «Пантикапейские склепы». Впервые людям, увлекающимся древней историей, предоставят возможность посетить склепы, расположенные на склонах горы Митридат, сфотографировать их редкие росписи, прикоснуться к тайнам Пантикапейского некрополя.

Старший научный сотрудник заповедника Юрий Белик рассказал, что систему склепов, расположенных под Митридатом, исследовали в 2000-х годах. Три из них музеефицированы благотворительным фондом «Деметра» и доступны для использования в туристической деятельности.

Приглашают в такую экстримальную экскурсию не всех. Основные требования - совершеннолетие, бесстрашие, хорошая физическая форма.

«В первый из склепов спускаемся по колодцу, глубина которого около трех метров, во второй склеп можно свободно попасть после небольшой экскурсии и осмотра. Здесь экскурсанты увидят уникальные росписи, выполненные нашими далекими предками. А в третий склеп ведет узкий грабительский лаз, преодолеть который смогут не все», - говорит Белик.

Экскурсия «Пантикапейские склепы» проводится только по предварительной заявке. Численность группы - до 7 взрослых. Продолжительность экскурсии - один экскурсионный час. Стоимость - 700 грн. (для группы от одного до семи человек). Эти деньги, говорят в заповеднике, возможно будет направить на музеефикацию других склепов в подземной системе, расположенной под Митридатом.

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