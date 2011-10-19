Новый троллейбусный маршрут появится в Симферополе

Троллейбусный маршрут №13 введут в Симферополе с 24 октября. Путь следования - от улицы Глинки до железнодорожного вокзала через площадь Куйбышева, сообщил пресс-центр городского совета.

«Таким образом, будут соединены троллейбусным сообщением проспект Победы и железнодорожный вокзал», - отметил начальник управления транспорта и связи горсовета Нариман МУСАЕВ.

На маршрут пустят шесть троллейбусов. Они будут ходить с интервалом в 10-11 минут.

Сейчас в Симферополе семь троллейбусных маршрутов, на них функционируют 77 машин.