У крымчанина забрали 4 "калаша"

Сотрудники милиции изъяли арсенал оружия у 38-летнего безработного жителя Алушты, сообщила в среду пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Во время обыска дома в начале этой недели обнаружены четыре автомата Калашникова, три пистолета различной модификации, пять гранат РГД и Ф-1, 15 светошумовых гранат, 15 запалов, 1600 патронов различного калибра, радиостанции, а также взрывчатые вещества и детонаторы к ним.

Правоохранители устанавливает канал поступления оружия на полуостров и цель его использования.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, сообщила пресс-служба крымской милиции.

Фото пресс-службы милиции Крыма