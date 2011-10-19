Школьники идут на каникулы
16:04, 19 октября 2011Крым
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4 учебным заведениям не повезло
Всю следующую неделю, с 24 по 30 октября, учащиеся школ Симферополя проведут на каникулах. Продолжать обучение будут ученики школ № 8, 18, 24 и 33 - там установлена модульная система обучения с интервалом на каникулы в шесть недель, сообщил пресс-центр городского совета.
Всего в Симферополе 36 866 школьников. Они получают знания в 60 учебных заведениях коммунальной и частной формы собственности.
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