Школьники идут на каникулы

Всю следующую неделю, с 24 по 30 октября, учащиеся школ Симферополя проведут на каникулах. Продолжать обучение будут ученики школ № 8, 18, 24 и 33 - там установлена модульная система обучения с интервалом на каникулы в шесть недель, сообщил пресс-центр городского совета.

Всего в Симферополе 36 866 школьников. Они получают знания в 60 учебных заведениях коммунальной и частной формы собственности.