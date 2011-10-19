Пожарный чин пойман на взятке

Милиция задержала во вторник начальника отдела дознания крымского управления МЧС при получении пяти тысяч гривен взятки от предпринимателя за продолжение эксплуатации склада принадлежащего ему магазина, где нарушались правила пожарной безопасности. Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Работник органа пожнадзора задержан "на горячем". Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 368 УК Украины (получение взятки в большом размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение)", - говорится в пресс-релизе.

Если вина сотрудника МЧС будет доказана, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фамилия подозреваемого в сообщении прокуратуры не указана.