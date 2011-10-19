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Прейскурант симферопольского СИЗО
14:58, 19 октября 2011
Крым
1
Водка - $25, женщина - $300
Газета
"Сегодня"
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