Ющенко подал на Москаля в суд в Крыму. Требует гривну и извинений

Виктор ЮЩЕНКО подал иск в Киевский районный суд Симферополя к депутату Верховной рады Украины Геннадию МОСКАЛЮ, который распространил информацию о том, что бывший президент просил гражданство в США.

«То, что заявил этот человек, не отвечает действительности. Мне лучше лечь возле своих дедов, нежели ехать в чужие края. Я даже мысли не допускаю, чтобы покинуть свою страну», - сказал ЮЩЕНКО журналистам в среду.

Он считает, что МОСКАЛЬ выступил только как распространитель информации, а провокацию организовали другие люди из оппозиции. ЮЩЕНКО заявил, что знает, кто это сделал, но назвать фамилию отказался.

Экс-президент требует от МОСКАЛЯ публичных извинений и возмещения ущерба в размере одной гривны.

МОСКАЛЬ заявил в сентябре, что ЮЩЕНКО подал документы для получения разрешения на проживание в США.