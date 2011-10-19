Крым мечтает о 40 миллионах гривен за базирование флота России

Компенсация регионам крымской автономии за базирование на их территории Черноморского флота России должна составлять не менее 39,4 млн. грн., считает Министерство финансов Крыма, сообщила пресс-служба правительства республики.

«В настоящее время в проекте государственного бюджета на 2012 год Министерством финансов Украины заложена компенсация только бюджетам Феодосии (1,8 млн. грн.) и Симферопольского района (0,5 млн. грн)», - сказано в сообщении.

Минфин автономии полагает, что деньги должны получать еще 10 регионов Крыма.

Методика расчета потерь местных бюджетов находится на утверждении в Кабинете министров Украины. «Однако в предложенной редакции документа предусмотрен расчет потерь только по земельным участкам с проведенной денежной оценкой. Учитывая, что большинство земельных участков ЧФ РФ находятся за границами населенных пунктов, денежная оценка по ним не проводилась. На это необходимо 3,3 млн. грн.», - заявили в крымском правительстве.

Для получения дотации из госбюджета на компенсацию потерь целесообразно провести денежную оценку этих участков за счет привлечения средств спецфонда по охране и рациональному использованию земель, говорится в сообщении.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле 2010-го договорились о продлении пребывания российского флота в Крыму до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины в течение десяти лет.