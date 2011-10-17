Кабаны бороздят Азовское море

"Прогуливаясь по побережью, мы заметили в воде примерно в 200 метрах от берега странное существо. Когда оно подплыло ближе, целиком его увидеть не удалось, но мы отчетливо рассмотрели мохнатую серую спину и голову. На вид животное было размером 1,5-2 метра", - рассказала одна из очевидцев Светлана Карпенко.

А Людмила Голендерская добавила: "Животное держало над водой вытянутую морду и казалось, что плывет оно брассом. Мы были шокированы и наблюдали за существом до тех пор, пока оно не скрылось из виду".

Загадку женщинам помогли разгадать местные рыбаки. Они объяснили, что это - дикие кабаны, которые стаями переплывают на дальние расстояния. Сейчас они держат курс в сторону Крыма, к Арабатской стрелке, где вода теплее.

"Кафа"