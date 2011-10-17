Крым наводит мосты с чешскими бизнесменами

Чешско-крымский бизнес-форум, в рамках которого будет презентован инвестиционный потенциал Крыма, пройдет в Симферополе 19 октября, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

«На форуме будут рассмотрены нынешнее положение и перспективы развития чешско-украинского торгового сотрудничества», - говорится в пресс-релизе.

Также запланированы презентация услуг агентства Czech Trade по поддержке развития чешско-крымского экономического сотрудничества и двухсторонние встречи крымских и чешских предпринимателей.

В мероприятии примут участие замминистра иностранных дел Чехии Томаш ДУБ, чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Украине Иван ПОЧУХ, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек МАСОПУСТ, представители чешских и украинских компаний.