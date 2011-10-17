Фаны из Севастополя крушили американский общепит в Запорожье

Запорожская милиция задержала 77 болельщиков футбольных клубов «Металлург» (Запорожье) и «Севастополь», устроивших 16 октября беспорядки перед матчем, сообщил в понедельник отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По информации правоохранителей, за два часа до начала очередного матча чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги «болельщики команды "Севастополь", которые прибыли в Запорожье в неорганизованном порядке, на перекрестке проспекта Ленина и проспекта Металлургов возле кафе McDonald`s, начали оскорблять местных болельщиков. Между ними возникли разногласия».

По данным очевидцев, выяснение отношений фанатов сопровождалось взрывами петард и драками с использованием стульев кафе.

На место происшествия прибыли наряды патрульной службы милиции, Государственной службы охраны, Госавтоинспекции, бойцы спецподразделения «Беркут».

«77 участников инцидента для установления личности и причастности к совершению правонарушений были доставлены в дежурную часть Ленинского РО ЗМУ ГУМВД Украины в Запорожской области. 64 фаната из Севастополя после оформления необходимых материалов в сопровождении сотрудников Ленинского райотдела милиции и линейного отдела милиции на станции Запорожье отправлены домой поездом», - сказано в сообщении.

Решается вопрос о привлечении фанатов к уголовной ответственности по статье 296 «хулиганство» или к админответственности.