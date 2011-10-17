Профсоюзы Севастополя митинговали против реформ Азарова

Представители профсоюзных организаций и трудовых коллективов провели в понедельник в Севастополе акцию протеста против антисоциальных реформ правительства. Она состоялась у здания горгосадминистрации и была посвящена Всемирному дню действий за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью.

Участники акции потребовали от Кабинета министров Украины «пересмотреть статьи проекта бюджета на 2012 год, не обеспечивающие надлежащий уровень социальных стандартов и нормативов», а «за счет увеличения заработной платы, пенсий, других социальных выплат - обеспечить на деле опережающие темпы роста реальных доходов над темпами роста инфляции, цен на потребительские товары и услуги».

Кроме того, профсоюзы требуют «не инициировать проекты законодательных актов, которые ухудшают социально-экономическое положение работающих, не допускать повышения цен и тарифов без опережающего роста трудовых доходов, социальной защиты нетрудоспособных граждан и малообеспеченных семей, принять дополнительные меры по полному погашению задолженности по заработной плате работникам предприятий всех форм собственности», а также «признать государственным долгом задолженность по заработной плате перед работниками предприятий государственной формы собственности, которые находятся в процедуре банкротства, и обеспечить ее погашение в течение 2012 года».

Участники акции призвали Верховную раду Украины «не допустить принятия антисоциального бюджета на 2012 год в ныне существующей редакции», а также «в законе «О государственном бюджете на 2012 год» установить с 1 января 2012 года минимальную заработную плату, минимальную пенсию по возрасту на уровне объективно рассчитанного прожиточного минимума для соответствующих категорий лиц; возобновить в 2012 году действие закона о минимальном потребительском бюджете».