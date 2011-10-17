Юные украинские спасатели собрались на слет в Крыму

Триста детей в возрасте от 10 до 17 лет из Автономной республики Крым, 23 областей Украины, Киева и Севастополя собрались в международном детском центре «Артек» в Гурзуфе на слет юных спасателей, который продлится до 24 октября, сообщила пресс-служба лагеря.

«Эти дети - победители международных слетов юных пожарных-спасателей, всеукраинских сборов-соревнований "Школа безопасности", соревнований по пожарно-прикладному спорту, всеукраинских фестивалей дружин юных пожарных, спортивные команды юных спасателей, дети, которые спасли жизни людей, активисты, лидеры движения юных спасателей», - говорится в пресс-релизе.

В программе слета - показательные выступлений профессиональных и юных спасателей, фестиваль «Безопасность шагает по Артеку», первый чемпионат Украины по юношескому многоборью спасателей, мастер-классы, семинары, тренинги, круглые столы, встречи с МЧСниками.