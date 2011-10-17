Симферополь начинает топить

Тепло в детские сады, школы и дома Симферополя начнут подавать с 17 октября, сообщил в понедельник пресс-центр городского совета.

"В связи со снижением температуры и ухудшением погодных условий в Симферополе стартует отопительный сезон", - говорится в пресс-релизе.

Топить в лечебных учреждениях административного центра Крыма начали с 14 октября.

В Симферополе проживают более 360 тысяч человек.