Симферополь начинает топить
15:42, 17 октября 2011Крым
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Уверяют власти
Тепло в детские сады, школы и дома Симферополя начнут подавать с 17 октября, сообщил в понедельник пресс-центр городского совета.
"В связи со снижением температуры и ухудшением погодных условий в Симферополе стартует отопительный сезон", - говорится в пресс-релизе.
Топить в лечебных учреждениях административного центра Крыма начали с 14 октября.
В Симферополе проживают более 360 тысяч человек.
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