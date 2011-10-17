5 гектаров парков на юге Крыма заберут у коммерсантов

Хозяйственный суд Крыма признал незаконным принятое шесть лет назад решение Ливадийского поселкового совета о передаче коммерческой фирме под застройку почти пяти гектаров земли на южном берегу стоимостью 5,7 миллионов гривен, сообщила в понедельник пресс-служба республиканской прокуратуры.

«По иску прокуратуры Ялты отменено решение, которым Администрации парков-памятников садово-паркового искусства общегосударственного значения "Мисхорский", "Массандровский", "Ливадийский" прекращено право пользования земельным участком площадью 4,9 га», - говорится в пресс-релизе.

Суд подтвердил доводы надзорного ведомства о том, что решение поссовета принято с нарушением требований закона и подлежит отмене, как и заключенный на его основании договор долгосрочной аренды участка.