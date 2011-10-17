"Черноморнефтегаз" купит буровую установку почти за $400 миллионов

Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" (Симферополь) выбрало компанию Rigas Kugu Buvetava (Латвия) для покупки самоподъемной буровой установки, результаты тендера были озвучены в понедельник в Киеве.

ОАО "Рижская судоверфь" предложила "Черноморнефтегазу" поставку буровой установки по наинизшей цене 399,8 млн. долларов.

В тендере также участвовали компании Hihgway Investments Processing и Diafol Ltd. (обе -Великобритания), которые предложили за свои услуги 400,344 млн. и 405 млн. долларов соответственно.

"Черноморнефтегаз" планирует с помощью новой СПБУ начать через два года бурение в северо-западной части шельфа Черного моря.

"Черноморнефтегаз" занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".