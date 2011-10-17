Военные постреляют в горах Крыма

Представители Вооруженных сил Украины устроят стрельбы в крымских горах во вторник. Методические сборы горно-пехотных подразделений пройдут в симферопольском селе Перевальное, на базе отдельной бригады береговой обороны Военно-морских сил, сообщил в понедельник региональный медиа-центр Министерства обороны.

«В насыщенной программе - переправы и передача грузов через горные препятствия и каньоны, медпомощь в горах, боевые стрельбы на Ангарском полигоне из стрелкового оружия и БМП-2, разжигание костров», - говорится в анонсе мероприятия.