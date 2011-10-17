Когда придет грипп

Эксперты прогнозируют, что в этом году первая волна подъема острых респираторных заболеваний в Украине возможна с середины декабря.

“Мы имеем практику 2009 года, где был осенний подъем - 49-51-я неделя, мы имеем 2008 год, где была двуволновая эпидемия гриппа. Поэтому, с учетом всех прогнозов и путей завоза вируса, мы тоже прогнозируем, что в этом году первая волна подъема острых респираторных заболеваний - это 50-51-я неделя”, - отметил начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Управления общественного здоровья Константин ЛЕГЕЗА.

Заместитель директора Департамента медицинских иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактики Государственного экспертного центра Минздрава Украины Виктория ЗАДОРОЖНАЯ сообщила, что в этом году будут циркулировать те же вирусы, что и в прошлом. “Но если в прошлом году преобладал вирус так называемого свиного гриппа H1N1, то в этом году предполагается, что это будет вирус H3N2. То есть, происходит некоторое изменение в соотношении циркулирующих вирусов, но тот штаммовый состав, который был в прошлом году, остается, и все эти штаммы входят в состав вакцин, которые будут использоваться в нынешнем году”, - отметила она.

Эксперты советуют делать вакцинацию уже сейчас, иммунитет выработается через 2-3 недели. “Даже если вы не успеете сделать это сейчас, а сделаете на протяжении сезона, ваши шансы заболеть, получить осложнение или даже погибнуть, как в случаях с группами риска, - значительно ниже” - подчеркнула медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Екатерина БУЛАВИНОВА.