ГАИ начала облаву на мопедистов

С конца прошлой недели в Украине действуют новые правила дорожного движения. Отныне для управления мопедом или скутером нужно иметь права категории А1 и быть в мотошлеме (штраф - 600 гривен). Инспекторы ГАИ уже начали штрафовать водителей "двухколесных".

Кроме того, по новым правилам, гаишнику можно только показывать права, а не передавать ему в руки, на чужой машине разрешается ездить без доверенности, а только с техпаспортом.

Уже в воскресенье, 16 октября, на трассах в Киеве дежурило немало патрулей, большинство из которых ловили нарушителей на свой скандальный "Визир", сообщает ТСН.

"Эти правила - однозначно к лучшему. Ибо теперь водителям мопедов и скутеров нужно обзавестись правами. То есть, например, 14-летние подростки уже не смогут сесть за руль, а дождутся 16 лет и научатся вождению. Теперь будем жестче разбираться с юными нарушителями, чтобы неповадно было", - заявил журналистам инспектор, дежуривший возле стационарного поста ГАИ "Сосновый бор" на Житомирской трассе.

Сами же скутеристы на новые правила отреагировали негативно. "Мопеды потеряли свои льготы (возможность ездить на них без прав - прим. ред.). Теперь молодой человек не будет покупать мопед, а, собрав денег, купить более мощный транспорт бывший в употреблении. Т.е. начинать будет с серьезного мототранспорта, что может привести к авариям", - уверен вице-президент скутер-клуба Артем Холодов.

По словам Холодова, стоимость обучения на категорию А1 - почти 1500 гривен, а стоимость мопеда - в среднем 3 тысячи грн. "При перепродаже мопеда на документы придется потратить также около тысячи гривен, поэтому транспорт становится невыгодным", - резюмировал Холодов.

Юристы считают, что изменения в дорожных правилах повлекут новый виток коррупции. "Что касается прав на мопеды и скутера, то после того, как они стали обязательными, начнется бардак", - уверен юрист Алексей Святогор.

"У инспекторов будет повод к каждому придраться, взять с водителя какие-то деньги, если у того не окажется прав. Второй момент - подростки как ездили, так и будут ездить. Плюс ко всему в МВД есть норма, согласно которой нельзя преследовать человека, который нарушила ПДД на мототранспорте. Но, даже остановив такого скутериста, с ним будет много хлопот - по закону, например, подростка сложно привлечь к административной ответственности. А сколько по селам на скутерах ездит бабушек и дедушек без прав? У них тоже будут спрашивать права категории А1?" - рассказал юрист.

В ГАИ отметили, что еще не анализировали изменения в правилах, но заверили, что будут тщательно отслеживать взяточников и наказывать виновных, а введение прав на скутеры и мопеды, по их мнению, снизит аварийность и травматизм на дороге.