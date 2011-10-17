Штормовое предупреждение объявили в Крыму
10:20, 17 октября 2011Крым
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В горах - мокрый снег
Крымское управление МЧС объявило на понедельник, 17 октября, штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно данным гидрометеорологического центра, в Крыму ожидаются сильные ливни, в горах - с мокрым снегом.
Непогоду будет сопровождать усиление северо-западного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 м/с.
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