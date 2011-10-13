Картины в аквариумах покажут на выставке в Крыму

Полсотни картин, написанных под водой, покажут на выставке во дворце-замке "Ласточкино гнездо" на южном берегу Крыма. "Подводную живопись продемонстрируют весьма необычным способом - работы разместят в аквариумах с водой и специальных емкостях", - говорится в пресс-релизе организаторов.

В залах "Ласточкина гнезда" разместится три экспозиции. Первая посвящена глубинам Черногоморя. На второй будут представлены работы, сделанне живописцами на дне Красного моря. Почетное место в главном зале дворца займет самая большая картина, художники написали ее этим летом в рамках акции "Сохраним историческое подводное наследие Крыма на холсте". Дайверы решили привлечь внимание общественности к проблеме разграбления подводных объектов: затонувших в Черном море кораблей, самолетов, барж. На холсте размером три метра на полтора - погибшее в 1918 году в районе Фороса судно "Ростов".

Работы педагогов киевской школы Art Gallery Katran можно посмотреть с 21 октября.