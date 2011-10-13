"Черноморнефтегаз" накопил 0,8 млрд кубов газа в Глебовском ПХГ

Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" (Симферополь) по состоянию на 12 октября накопило 757 миллионов кубических метров газа в Глебовском подземном хранилище (ПХГ) - единственном в Крыму и на юге Украины, сообщила пресс-служба компании.

С начала сезона - с середина апреля - в ПХГ закачали более 300 миллионов кубических метров топлива.

"Пока позволяет погода и не начался отопительный сезон, будем продолжать увеличивать объемы хранимого газа", - говорит начальник управления подземного хранения Александр ФРОЛОВ.

Топливо в хранилище поступает с месторождений, эксплуатируемых компанией в северо-западной части шельфа Черного моря, и с материка.

"Черноморнефтегаз" занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".