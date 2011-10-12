Гендиректору санатория Минобороны "шьют" дело на $1 миллион

Генеральный директор Сакского военного клинического санатория имени Пирогова Виталий УСТЮЖАНИН задержан по подозрению в завладении почти 8 миллионами гривен бюджетных средств, прокуратура возбудила против него второе уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Дело открыла 11 октября по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах) прокуратура Киевского района Симферополя.

«Вчера (во вторник - ред.) должностное лицо задержано в порядке статьи 115 УПК Украины по подозрению в завладении госсредствами на сумму 7,8 млн. грн. Решается вопрос об избрании руководителю меры пресечения», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура 30 сентября завела первое дело на УСТЮЖАНИНА по подозрению в должностной подделке и завладении 200 тысячами гривен бюджетных средств, вечером того же дня его задержали, а в ночь на 1 октября правоохранители провели в санатории выемку документов и винчестеров.

Киевский райсуд Симферополя 3 октября избрал УСТЮЖАНИНУ меру пресечения в виде содержания под стражей, а Апелляционный суд Крыма 11 октября изменил ее под подписку о невыезде.

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ в июле издал приказ, которым ликвидируется «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», а все его фонды и оборотные средства передаются другому госпредприятию - «Укрвоенкурорт» (Партенит). Якобы это улучшит качество лечения. Вместе с тем, работники санатория говорят о попытке прикрытого рейдерского захвата всемирно известной здравницы.