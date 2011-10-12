"Крымтеплокоммунэнерго" допускает проблемы с теплом

Основной поставщик тепла в Крыму - арендное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» - заявляет о технической готовности его региональных подразделений к началу отопительного сезона, не исключая при этом проблем в осенне-зимний период из-за долгов потребителей.

По данным на начало октября, задолженность перед «Крымтеплокоммунэнерго» за отопление и горячее водоснабжение составляет более 220 млн. грн., из них за этот год - 86 млн. грн. (в том числе население должно более 181 млн. грн., из них 70 млн. грн. - за услуги, полученные в 2011 году).

«Подобное положение дел отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятия, в результате у "Крымтеплокоммунэнерго" периодически возникают трудности по оплате за природный газ, электроэнергию и воду. В осенне-зимний период это может привести к проблемам в поставках тепловой энергии потребителям», - говорится в пресс-релизе.

Руководство предприятия просит крымчан вовремя платить за отопление и горячую воду.